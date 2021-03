Itatí Cantoral confiesa que sufrió acoso de un actor que la amenazó con hacer que la despidieran

Itatí Cantoral dio a conocer que sufrió de acoso durante su participación en una de las telenovelas; sin embargo, no quiso dar el nombre de su agresor.

En entrevista con El Escorpión Dorado la actriz dijo que tuvo problemas con uno de sus colegas con el que no volvió a trabajar, ya que abusó de su poder para tratar de llevarla a la cama.

Entre bromas, la intérprete dijo que su abusador la chantajeó para tratar de tener relaciones con ella ejerciendo presión laboral, lo cual ocasionó que se sintiera incómoda. Otro de los datos que omitió fue el año en que ocurrió esto.

“En esta ocasión esta persona me dijo lo que tenía que hacer y si no lo hacía, me sacaba de la telenovela y que me tenía que desnudar con él y meterme en la alberca con él”.