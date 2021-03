Chipo, fundador de 'Víctimas del Dr. Cerebro', dio positivo por Covid-19

Después de que hace unos días se confirmó la muerte de Eulalio Cervantes, mejor conocido como 'Sax', integrante de "La Maldita Vecindad" a causa del Covid-19. Ahora, el rock en español sufre un nuevo golpe después de que se ha confirmado que Jesús Flores 'Chipo' ha sido infectado de coronavirus.

'Chipo' o 'Chipotle' es fundador del grupo "Las Víctimas del Dr. Cerebro" y ahora desafortunadamente ha sido diagnosticado con el resultado positivo a Covid-19. Esta información fue dada a conocer por la cuenta oficial del grupo, en dónde explicaron que es lo que sucede con la salud de Jesús Flores.

"Las Victimas del Dr. Cerebro lamentamos informar que el día de ayer Chipo dio positivo a COVID-19. Después de un año de mantenerse en cuarentena en espera de la vacuna, el viernes 14 de marzo Chipo comenzó a mostrar síntomas, por lo que rápidamente fue al medico, señala parte del comunicado.

Estable, pero en aislamiento

Dentro del mismo comunicado, las Víctimas del Dr. Cerebro informaron que afortunadamente la salud del cantante 'Chipo' es estable y que se encuentra en aislamiento, pero está cuidado de la mejor manera. Además, confirmaron que afortunadamente los demás miembros de la banda no tienen ningún síntoma del virus.

Sin embargo, hicieron una petición muy clara a través de las redes sociales en dónde señalaron que "a quienes tuvieron contacto con Chipo en días pasados les pedimos tomar las medidas necesarias para evitar contagios", ya que si no reaccionan podrían generar un brote en los lugares dónde se encuentren dichas personas si es que fueron contagiadas.



Al final, todo el grupo pidió a sus seguidores que no bajen la guardia y que se mantengan con mucho cuidado con esta enfermedad del Covid-19, ya que es algo que ataca de manera inesperada, no sabes por qué vía podría llegar y por ello siempre respetar las medidas sanitarias que ha indicado la Secretaría de Salud.

hgm