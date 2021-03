Diego Boneta: ¿Cuál es su verdadero nombre?, y otros datos que no sabías de él

Diego Boneta, quien personifica al Sol de México, en la serie Luis Miguel: La serie, se llama Diego Andrés González Boneta y nació el 29 de noviembre de 1999 en la Ciudad de México.

Es hijo de Lauro González, un ingeniero mexicano, y de Astrid Boneta, quien es socia de “La Matilde”, una marca de chamarras mexicanas, además, es el mayor de tres hermanos, Santiago y Natalia Boneta.

Desde muy temprana edad logró adentrarse en el mundo del espectáculo, ya que cantar y actuar han sido dos de sus grandes pasiones.

A sus 12 años, Diego González, como se llama realmente, formó parte del reality show Código Fama, el cual le abrió las puertas de la pantalla chica.

Posteriormente, logró su primer papel protagónico en la telenovela Alegrijes y Rebujos, y después en Misión S.O.S.

Sin embargo, después suspendió sus actividades en el medio artístico para concluir sus pendiente escolares, por lo que hasta 2005 regresó a la telenovela Rebelde.

También se lanzó como cantante con su primer álbum Diego más, y para 2008 publicó Índigo con el que logró mayor popularidad en México.

No conforme con ello, Diego decidió llegar hasta las ligas mayores: actuar en Hollywood, y en 2010 se sumó a diversas series de televisión como 90210, Pretty Little Liars, y para el año 2012 obtuvo un papel en la película Rock of Ages, donde compartió cámara con actores como Tom Cruise y Jullianne Hough.

Su actuación en esta cinta musical le sirvió para poder conseguir otro papel en la serie de MTV, Underemployed, en la cual desarrolló el personaje de un stripper.

Cabe señalar que Diego también ha participado la película independiente Another You, en la que actuó al lado de Kenia Solo; para 2014 tuvo también un papel protagónico en la cinta de terror colombo-estadounidense City of Dead Men, dirigida por Kirk Sullivan.

Entre sus éxitos más recientes está Luis Miguel, la serie, la cual lanzó su primer capítulo el 22 de abril de 2018 y en donde da vida al famoso cantante Luis Miguel.

