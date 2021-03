Óscar 2021: Estas son las mejores PELÍCULAS de HBO para ver en el puente rumbo a los premios

El próximo 15 de marzo se sabrá cuáles son las cintas nominadas a pelearse la estatuilla en la 93 edición de los premios Óscar, que se realizará el 25 de abril. Por ello te compartimos algunas de las películas de HBO que puedes disfrutar durante este puente y que además muy probablemente resulten nominadas.

Pese a la pandemia por Covid-19, la industria del cine no ha parado y dura­nte 2020 y lo que va de 2021 se estrenaron diversas películas que puedes disfrutar vía streaming.

El Padre

Es una adaptación de la obra de teatro de Florian Zeller, quien además es el director de la cinta. En este filme destacan las actuaciones de Anthony Hopkins y Olivia Colman, quienes ya se han ganado un Óscar en otro momento y podrían hacerlo de nuevo en la próxima entrega de los Óscar.

Esta película es acerca de un hombre de 80 años que vive solo y ha rechazado varias veces a los cuidadores propuesto por su hija Anne, a quien le resulta cada vez más difícil atenderlo diariamente.

Judas and the Black Messiah

Es la nueva película que protagoniza Daniel Kaluuya en el papel de Fred Hampton, y se estrenó el 12 de febrero es Estados Unidos. La película está disponible en la plataforma de streaming HBO Max.

Es probable que esta cinta dirigida por Shaka King pudiera colocarse entre las nominadas a Mejor Película. En ella, se da seguimiento a un caso real: el asesinato de Fred Hampton, un joven de 21 años por parte del FBI.

Fred Hampton, líder del Partido Black Panther de Illinois (Pantera Negra en español), sufre una traición por parte de William O’Neal, espía del FBI, y es asesinado en una redada de la policía en 1969, además de compartir información falsa sobre el partido para afectar su imagen.

Never rarely sometimes always

Es otra de las películas que podrás disfrutar a través de HBO, la cual cuenta la desgarradora historia de un aborto, con una gran interpretación de Sidney Flanagan. Es la nueva película dirigida por Eliza Hittman,

