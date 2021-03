BTS recrea alfombra roja de los Premios Grammy en Corea del Sur: FOTOS

Debido a la pandemia, los Premios Grammy 2021 tuvieron que reducir el número de artistas que estarían de forma presencial, tanto en la alfombra roja, como en la gala. Uno de los grupos que se vieron afectados ante esta decisión fue BTS, que estaba nominado en una de sus categorías. Sin embargo, esto no hizo que decayera el ánimo de la banda de k-pop, pues en Corea de Sur hizo su propia alfombra.

Este domingo, BTS estaba nominado en la categoría Mejor interpretación de grupo o dúo de pop, por “Dynamite”, tristemente la banda no pudo llevarse la presea, pues las ganadoras fueron Lady Gaga y Ariana Grande con Rain on Me. A pesar de ello, mantuvieron una buena actitud pues todavía falta su presentación.

La razón por la que Jin, Suga, Jimin, J-Hope, V, RM, V y Jungkook, tienen ánimos a pesar de no ganar el premio, es porque han hecho historia, pues es el primer grupo de k-pop que aspira a un reconocimiento de La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos.

BTS coloca una alfombra roja

En Twitter se hicieron virales las fotos en las que se puede ver a los integrantes de BTS, en una alfombra roja que colocaron en Corea del Sur para ver la entrega de los llamados Grammy Awards. Las imágenes enternecieron a ARMY, nombre que reciben los fans, pues a diferencia de muchos artistas, los chicos sí se lo tomaron en serio esta premiación.

Además de la alfombra, también colocaron una sala para ver la emisión del programa en la que presentan “Dynamite”, canción con la que fueron nominados y que cuenta con sin fin de reconocimientos en el país asiático y a nivel internacional.

En las fotos se puede ver a los miembros de Bangtan vestidos formalmente con trajes obscuros en su mayoría, mientras que RM y V, destacan en las instantáneas pues portan colores arena en su vestimenta. Todos tienen accesorios como de costumbre para acompañar su outfit. ARMY ha destacado la elegancia y la emoción con la que esperan su presentación.

¡K-Media comparte Imágenes exclusivas de BTS para los Grammy Awards, desde Corea del Sur!#LightItUpBTS #BTSARMY @BTS_twt pic.twitter.com/LVTMSPePvV — BTS SQUAD 7 | #BTS_BE ? (@Bitiiez) March 14, 2021

