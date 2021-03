Ingrid Coronado presume escote de infarto en look rojo; ¡se ve espectacular!

La locutora y conductora Ingrid Coronado tiene más de un millón de seguidores en Instagram, red social en la que se mantiene muy activa publicando historias y desde hace un tiempo también dejando mensajes positivos a sus fans. Algo que siempre acompaña con fotos en las que se luce, como está ocasión en un look rojo de pronunciado escote.

La exconductora del matutino Venga la Alegría es una de las presentadoras más queridas, y aunque actualmente no se encuentra en ningún proyecto de televisión, se dice que fue una de las primeras en levantar la mano para ser parte del elenco del matutino "Sale el Sol", como sustituta de la guapa Luz María Zetina.

En la actualidad, Coronado es locutora y participa en un programa junto a Tamara Vargas, y a través de sus redes sociales muestra sus momentos en la radio y también fuera de ella, sobre todo aquellos en los que descansa y está relajada, como lo hizo recientemente al lucirse desde un camastro.

En la actualidad, Coronado es locutora y participa en un programa junto a Tamara Vargas. Foto: Especial

Ingrid Coronado presume look rojo y se ve muy bien

Este viernes, la guapa expareja del conductor Fernando del Solar, con quien tuvo dos hijos (Paolo y Luciano), se lució en un atuendo de blusa en color rojo que sin duda destacó sus facciones y le dio una vitalidad y belleza que la hizo lucir espectacular.

"Las experiencias que he tenido me han enseñado a ver las cosas diferente. Hoy veo cosas que antes creía que me hacían bien y en realidad no. Y otras que pensaba que no me harían feliz, ahora lo hacen...", fue el mensaje con el que Ingrid acompañó la imagen.

En la fotografía vemos a la conductora y locutora lucir una blusa de hombros descubiertos, con cuello tipo saco y un pronunciado escote. Combinó el look con una delicada cadena y unos aretes en color plata. Además, la vemos sentada disfrutando de alguna relajante bebida con una taza en la mano.

En la fotografía vemos a Ingrid lucir una blusa de hombros descubiertos, con cuello tipo saco y un pronunciado escote. Foto: Especial

