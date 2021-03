BELINDA complace a sus fans con El Baile del Sapito: VIDEO

Muchas veces se dijo que Belinda no quería saber más de 'El Baile del Sapito', canción que fue un éxito durante su paso en la telenovela infantil Cómplices al Rescate. Para zanjar el tema de una vez por todas, fue la misma Belinda quien demostró estar enamorada del tema y dominar la coreografía como el primer día.

Esto sucedió durante una presentación de la cantante previo al inicio de la pandemia por Covid-19. En ese momento, Belinda aprovechó una pausa del concierto para recordar el tema acompañada de mariachi, bailarines y algunos niños invitados.

Entre gritos, chiflidos y euforia, sus fans no dudaron en emocionarse con las palabras de su artista favorita.

"¿Ustedes creen que de verdad no me gusta cantar 'El Sapito'? Yo no sé quién inventó eso, pero, ¡me encanta 'El Sapito'! Es parte del show, es parte de mi carrera y siempre lo voy a querer, toda la vida. Y ustedes son mis cómplices, mis 'Cómplices al Rescate' y siempre lo van a ser toda la vida. Claro que estoy creciendo y me gusta también otro tipo de música y componer canciones pero 'El Sapito' es parte de mí y siempre lo va a ser. Así que, Sapito", expresó a su fans.