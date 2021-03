¿Vadhir Derbez tiene un hermano GEMELO?| FOTOS

Vadhir Derbez, hijo de Eugenio se convirtió en un blanco a través de redes sociales tras el en vivo que realizó su papá, mostrando un nuevo look. Y los comentarios no se hicieron esperar pues aunque es muy bien sabido el parecido que existe entre el actor y sus hijos, pues parecen su gemelo.

Los seguidores de Eugenio Derbez rápidamente notaron que él se cortó el cabello y se retiró la barba y el bigote, lo que hace que su rostro luzca más jovial.

Aunque el intérprete y sus hijos tienen gran parecido, todos refirieron que en esta ocasión el actor luce idéntico a su hijo Vadhir Derbez, fruto de su relación con Silvana Prince.

¿Gemelo de Vadhir Derbez?

Eugenio Derbez luce un corte en el que se ha rapado los laterales de la cabeza, dejando la parte central de su cabello un tanto larga, un estilo que le hemos visto a su hijo Vadhir, son realmente pocas la veces que el actor se ha realizado un cambio tan radical en el cabello y por supuesto se desataron todo tipo de reacciones, desde quienes lo elogiaban por lucir mucho más joven y hasta quienes lo criticaron por no llevar un look acorde a su edad.

Pero la mayoría de sus fans no tardaron en elogiar por su apariencia, o compararlo con su hijo mayor, el parecido entre ellos siempre fue evidente, pero de todos sus hijos, Vadhir es el que menos luce como él, con este nuevo corte el parecido entre ambos famosos ha aumentado radicalmente y lucen muy similares, aunque actualmente el joven ya no lleva este estilo no pudieron evitar este tipo de comparaciones

Derbez, es sin duda uno de los mexicanos más exitosos, ha realizado desde películas, producción, dirección, y también en su faceta de papá, pues la relación con sus cuatro hijos lo ha llevado a ser aún más admirado. A través de su cuenta de Instagram, conversó con el científico Anthony Fauci.

dgp