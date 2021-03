Silvia Pinal y María Félix tienen este fuerte lazo familiar gracias a Frida Sofía

María Félix y Silvia Pinal son íconos del cine mexicano, y aunque pareciera que esta es su única relación, la realidad es que ambas comparten un fuerte lazo familiar. Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán y nieta de la titular de "Mujer casos de la vida real" es la que hizo esta conexión posible y aquí te contamos cómo sucedió.

Aunque la cabeza de la dinastía Pinal entró al mundo del espectáculo cuando María Félix ya tenía un gran nombre y un referente muy importante en la pantalla grande, pudo conocer a La Doña, gracias a su hijo Enrique Álvarez Félix, con quien mantenía una gran amistad y que conoció en el rodaje de la cinta "Simón en el desierto" de 1964.

Hay que recordar, que Silvia contó que la vez que conoció a la diva del cine mexicano, ésta la corrió. “Entonces llegué yo, y me le planté así a María y ella no sabía qué hacer conmigo, porque yo estaba mirándola como lela. Me acuerdo que me dijo: ‘Bueno niña ya me viste, ahora ya vete” relató para una entrevista en Ventaneando.

Frida Sofía tiene una madrina de lujo

Aunque nunca fueron grandes amigas sorprendió a muchos que en 1992, La Doña aceptara ser la madrina de Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma. Esto no sólo se debió por la relación amistosa entre Pinal y Álvarez Félix, sino también porque su yerno, era primogénito de Estela Moctezuma, gran amiga de Félix.

Alejandra Guzmán y María Félix en el bautizo de Frida Sofía Foto: Twitter

La abuela de Frida Sofía era conocida en el ámbito restaurantero por ser la dueña de Casa Dorada, Candelero y Salamanca, lugares que solía visitar María Félix y por lo que se volvió muy cercana a Estela.

Alejandra Guzmán siempre sacan a relucir a la "madrina de lujo" que tuvo su hija. Mientras que la nieta de Enrique Guzmán y Silvia Pinal también aprovecha para presumir su bautizo; de hecho, usualmente utiliza imágenes y citas de “La Doña” en sus redes sociales para enviar mensajes a sus críticos y a su familia materna.

mfa