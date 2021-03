Venga la Alegría: ¿Cambios en el PROGRAMA tras posible SALIDA de conductora del matutino?

El programa de "Venga la Alegría" es uno de los más vistos de la televisión mexicana durante las mañanas, en donde una serie de conductores encabezados por Laura G y Patricio Borghetti acompañan tus primeras horas del día con una serie de segmentos para diferentes personas.

El equipo de VLA es un cuadro importante en dónde los conductores titulares además de Laura G y Pato Borghetti son Sergio Sepúlveda, Cynthia Rodríguez, Anette Cuburu, Brandon Peniche, Carlos Alberto "Capi" Pérez, Roger González, Ricardo Casares, Kristal Silva, Horacio Villalobos y Flor Rubio, además de otros como William Valdés o Tabata Jalil que se encuentran en el programa.

Sin olvidar a los cocineros Mariano Sandoval e Ismael Zhu y una serie de colaboradores y reporteros que tienen la oportunidad de realizar este programa matutino día por día, pero en esta ocasión se sabe que existe la posibilidad de que una de las conductoras diga adiós, al menos por algunas semanas o meses.

¿De quién se trata?

Nuestro columnista Alex Kaffie en su columna "Sin Lisonja" mencionó hace algunas semanas que la producción de Survivor México 2021 le hizo la invitación a la conductora Kristal Silva para ir a enfrentar la supervivencia que denota esta nueva temporada de este reality show y ella podría ser una de las integrantes.

No se tiene certeza al momento de si Kristal aceptó o no la invitación para ir al reality show, pero es cierto que la conductora cuenta con un buen físico, forjado en el ejercicio y por ello no se duda que pueda ser una de las personas que asista al reality show que iniciará este próximo jueves 25 de marzo.

El programa sufrió un ligero cambio de su estreno en esta temporada debido al cambio de la Final de Exatlón México, la cuál pasó de realizarse el domingo 21 al lunes 22 de marzo, ya que se quiere hacer la Final en vivo y con ello generar una enorme expectación en los seguidores del reality.

hgm