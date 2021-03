PELÍCULAS y SERIES que puedes disfrutar para este puente del 13 al 15 de marzo ¡No te las puedes perder!

No importa que haya pandemia, el "puente" que se avecina es importante para que las personas se den un breake de todas las actividades laborales y escolares con las que han lidiado después de las celebraciones de Navidad. En este caso se trata del periodo que va del sábado 13 al lunes 15 de marzo y esto se debe a que se recorrió la celebración por el natalicio de Benito Juárez (21 de marzo).

Aunque se apetezca salir a pasear o echarse una vuelta a algún lugar turístico es menester recordar que seguimos en pandemia por el Covid-19. Aunque México no tiene ninguna mancha roja en su Semáforo Epidemiológico, es importante que se acaten las mismas recomendaciones de las autoridades de Salud: no salir y en caso de hacerlo, mantener las medidas sanitarias para evitar cualquier contagio que derive en una posible desgracia.

Pero no todo está perdido, pues una vez más las producciones que los servicios vía streaming se ponen al servicio de sus suscriptores para mantenerlos entretenidos y hacerles más amena la permanencia en casa con la pareja o la familia y así evitar la tentación de la calle.

Netflix

Seguramente ya te "chutaste" todas las temporadas de "Cobra Kai". Entonces es momento (en caso de que no lo hayas hecho) de que conozcas el origen de esta rivalidad entre Daniel LaRusso y Jhonny Lawrence, así como de otros personajes que aparecen la serie. "Karate Kid", "Karate Kid II" y "Karate Kid III" ya se encuentran disponibles.

Otra buena cinta es "Akelarre" que trata la historia de una "caza de brujas" en el País Vasco Francés del año 1609. La fiesta nocturna de unas jóvenes se convierte en una pesadilla al amanecer.

"¡Hoy sí!", si deseas tener una tarde amena con la familia, este título es para ustedes. Unos padres que usualmente dicen que no a todo deciden ceder el control a sus hijos por un día, con algunas condiciones, y desatan un sinfín de divertidas aventuras.

Amazon Prime Video

Una de las películas más esperadas es "Un Príncipe en Nueva York 2". Nuestros viejos conocidos, Akeem y Semmi están de regreso desde el reino de Zamunda. Sin embargo, regresan al barrio de Queens en Nueva York, donde todo comenzó para tener más aventuras.

"Nuevo Orden", es otra de las películas que han estado haciendo ruido. Es una ficción, retrata la desigualdad social y el caos en el que está sumido el país reflejado en la historia de una familia que siempre ha vivido en la evasión, hasta que la “otra realidad” los sorprende dentro de su casa.

"Guerra de likes". Como su nombre lo dice, esta cinta trata la actual "moneda" social en las diferentes plataformas. Es una comedia protagonizada por Ludwika Paleta, Manolo Cardona, Michelle Rodríguez y Regina Blandón. Es una reflexión sobre las redes sociales y quiénes están detrás de ellas.

Disney Plus

"Raya and the Last Dragon" es otra película para los reyes del hogar. Se ambienta en Asia y cuenta la historia de Raya, una niña que vive en un reino llamado Kumandra. Cinco son los clanes que forman esta tierra conocida como la del dragón y Raya, con el objetivo de devolver el equilibrio a su tierra, será la encargada de encontrar al último de los dragones en la mayor aventura de su vida.

"Marvel Studios: Legends". Esta es una serie que sirve prácticamente como un recordatorio para todos los fanáticos de las películas que conforman el UCM. Esto debido a que son muchos los personajes y películas que han salido y es sencillo perderse.

Para los amantes de los gatos y en especial de Garfield la plataforma tiene "Garfield: A Tail of Two Kitties". En esta ocasión, nuestro felino flojo favorito sigue a Jonh a Inglaterra y es tratado como un rey al ser confundido con el heredero de un gran castillo. Sin embargo, el felino necesitará de todas sus siete vidas para frustrar los planes del malvado Lord Dargis.

