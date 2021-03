Natália Lage, protagonista de la serie “Hard”, da consejos a su mamá

La actriz Natália Lage se divierte, goza y aprende mucho con el personaje de “Sofía” que interpreta en la serie “Hard”, una mujer que al enviudar tiene que dirigir la empresa de su esposo que se dedica a hacer películas para adultos, por lo que entrar a esta industria la ayudó a quitar ciertos tabús que tenía tanto en la ficción como en la vida real.

“Estoy aprendiendo mucho sobre la pareja y el sexo. Estoy en un momento de la vida en la que quiero conocer y tratar de naturalizar algunos temas y conversar otros. De hecho hasta mi mamá se atreve a preguntar y hacer consultas de temas que ella no pudo preguntar en su época… Y mostrar esa apertura en televisión y generar diálogo ayuda”, comentó la protagonista de la serie, que ya está en su segunda temporada.

Entrar a este mundo abrió su mente y pudo entenderlo mejor, entender la importancia de comunicarse con el cuerpo, reconocer cuáles son los deseos y mostrar eso ante las cámaras. La tarea no fue fácil, porque incluso ella conoció movimientos a los que no estaba acostumbrada, y aunque estaba actuando, su cuerpo reaccionaba de cierta manera.

“La primera respuesta fue de mi familia, me vieron siendo una ‘actriz porno’, y para mí fue liberador, porque toda la vida fue esconder el tema, no hablarlo, cuando veíamos televisión y aparecían escenas de sexo nos tapaban los ojos, pero si mataban o le disparaban el corazón si podíamos mirar”, recordó.

Otra de las cosas que también reconoce de la serie, es que permite que el público entienda que es un trabajo como cualquier otro, que pueden estar haciendo cierta posición por horas, pero tal y como se ve con “Sofía”, son mujeres que tienen hijos y llevan una casa. Sin embargo, lamentó que como en otras carreras, el género siga siendo relegado, porque algunas de las profesionales que trabajó, en ocasiones no se les avisa cuáles son sus escenas. “El hombre usa su poder para simplemente mostrar el acto sexual de ellos, entonces a partir de esta nueva mirada, es reconocer los sentidos de ambos y disfrutar el acto. De ahí que HBO quiere hablar del tema, mostrar que es algo que todos tenemos y no tendría, porqué verse a escondidas”, señaló.

Este punto lo compartió su colega Fernando Alves Pinto, “Pierre”, quien también aprendió a liberarse y disfrutar, porque desde la primera temporada, recibieron una preparación para entrar a esta industria, incluso convivieron con actores de cine para adulto, pero recordó que tras dos semanas trabajando, todo el elenco brincaba sin ropa ni tapujos en el set.

“Es una serie de comedia leve, no entramos al fondo, pero mostramos sólo una parte de cómo es esta industria, que no es gente que sean demoníaca o sin valores. Todos los trabajos tienen sus peligros, entonces se limpia un poco el tabú que hay, porque el sexo es bueno y divertido, no debe tener dogmas”, afirmó.

La segunda temporada de “Hard” ya está disponible en las plataformas de HBO.

Por Patricia Villanueva

