Ivonne Montero está MUY GRAVE por culpa del Covid-19, registra daño pulmonar y fiebre muy ALTA

La actriz mexicana Ivonne Montero fue alcanzada por el COVID-19 desde hace varios días, a causa de esta enfermedad ha visto muy debilitada su salud y en una reciente publicación que la intérprete hizo a través de sus redes sociales prendió las alertas pues su rostro refleja los crueles efectos de la infección.

Por si fuera poco lo que la actriz refleja en las imágenes de su más reciente publicación, Montero señaló que la enfermedad ya le afectó sus pulmones y ha tenido fiebre cercana a los 40 grados de temperatura.

La intérprete que forma parte del elenco de la nueva super producción de la cadena Telemundo "Malverde: El santo patrón", fue una de las personas del crew que ha resultado infectada por el virus SARS-CoV-2 causante de la enfermedad COVID-19. Desde hace unos días Ivonne Montero se retiró del plato de grabación para cuidar de su salud, que lamentablemente ha empeorado.

A través de un video compartido en su perfil de Instagram, Montero señaló que agradecía las muestras de apoyo a sus seguidores, pero explicó que hasta el momento el virus la ha atacado gravemente y según resultados de laboratorio presenta bloqueo pulmonar, además de dolor corporal y fiebre cercana a los 40 grados durante toda la semana.

"Les cuento que no ha sido fácil. Toda esta semana he tenido fiebre, se ha intensificado la tos, ya me hicieron una tomografía, tengo daño pulmonar y ahorita tengo 39.2 de fiebre, no me siento muy bien que digamos pero bueno estoy con ánimo, estoy con ánimo", expresó visiblemente afectada por la enfermedad la reconocida intérprete de 46 años.