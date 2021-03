MasterChef México: ¿Cuándo será la nueva temporada del reality? Esto es todo lo que se sabe

La temporada 2020-21 de MasterChef México llegó a su fin el pasado viernes 5 de marzo, episodio en el que se pudo ver como ganadora del reality a Adriana Salcedo. Ahora los fans del programa se preguntan cuándo iniciará una nueva etapa del famoso show.

Luego de terminar esta temporada del reality, el productor Hernán Albarenque ha dado algunas entrevistas en las que asegura que aunque Anette Michel se vaya a otra televisora con nuevos proyectos siempre será parte del programa de cocina más famoso de México.

Comentó que la guapa conductora lleva casi siete años y trabajando junto a él, y lo ha hecho muy bien, pues el público la quiere porque tiene mucha empatía y una presencia única. Agregó que algunos proyectos han tratado de imitar la conducción de Michel, pero no han logrado igualarla.

¿Cuándo será la nueva temporada de MasterChef México?

En las mismas declaraciones, Albarenque adelantó que sí habrá una nueva temporada de MasterChef México, pero antes él hará otros proyectos, pues se va a grabar Survivor México.

Hernán ha producido las ocho temporadas del reality, y en una entrevista radiofónica reveló que no ha existido una edición de celebridades, como en España o Argentina, porque él no ha querido trabajar con gente famosa, pues en muchas ocasiones ellas viven una realidad paralela.

Aseguró que prefiere trabajar con personas amateur, pues el programa se graba durante muchas horas, y los horarios de los famosos son distintos. Sin embargo, explicó que en realidad no sabe si está versión se realizará, pues todavía no está confirmado y no le han dado "banderazo".

