Ludwika Paleta y Regina Blandón celebran inclusión de la industria

Ludwika Paleta y Regina Blandón celebran que la industria cinematográfica tenga cada vez más claro el papel del sexo femenino.

“El que las protagonistas de una película sean mujeres, no pasa seguido. Me da gusto, porque creo que en estos momentos es un importante avance”, dijo en entrevista la actriz nacida en Polonia.

En tanto, Blandón, con quien comparte créditos en Guerra de likes, sabe que el avance se da paso a paso, pues “cada vez es más claro el mensaje, la gente investiga, y nuestro movimiento está reflejado en una industria con más apertura, lo que emociona”.

Las actrices, quienes en este proyecto fueron elegidas por la directora María Ripoll para mostrar en la pantalla cómo dos mujeres se pueden dar la mano y trabajar juntas, entendieron muy bien el mensaje. “Regina y yo hicimos un gran equipo; supimos cómo llevar este proyecto”, comentó Ludwika.

Guerra de likes es una comedia mexicana que retrata el conflicto que existe entre dos amigas que se separaron en la preparatoria, pero que gracias a las redes vuelven a encontrarse, para sacar el rencor que se tenían en su juventud.

Para las actrices, estas apps no son una adicción. “Sigo sin entenderlas, sólo las uso para un fin de trabajo; las veo como una oportunidad de acercarme a la gente que me admira, pero me cuesta trabajo generar contenido”, dijo Ludwika.

Mientras que Regina aseguró que más que hacer videos, estas aplicaciones le sirven como distracción. “Causan presión. Por eso procuro estar en donde debo, porque pasaba mucho tiempo distraída con la vida de los demás; estoy tratando de bajarle un poco”.

NUEVA ERA

"Vivimos con los likes; es un arma de doble filo, pues se usan para buenas y para malas acciones”, Regina Blandón, actriz.

Por Nayeli Ramírez

dza