Javier Blake: “Ahora con unos cuantos seguidores, todos se vuelven multidisciplinarios”

Javier Blake prepara su disco debut como solista, etapa que estará alternando con su grupo División Minúscula, titulado “En los tiempos de lo extraño”, el cual comenzó a hacer en 2019 al ver la facilidad que dan las redes sociales y plataformas digitales de lanzar material sin la necesidad de contar con el apoyo de una disquera, algo que considera es positivo para la industria, pero también tiene sus contras.

“Ahora cualquier persona con cierto número de seguidores opta por ser multidisciplinario, se cree músico, conductor o cantante, hace podcast y demás, no es malo, pero creo que también entre todo esto hay cosas que no valen la pena y ocupan espacio. Lo que veo positivo es que el público puede encontrar talento que no cuenta con el apoyo de disqueras”, narró.

Blake espera que la música mala sea pasajera, para que dejen ese lugar a las nuevas generaciones que tienen un mensaje que dar. En ese sentido, tampoco pelea con las letras, ni géneros actuales, siente que una buena canción tendrá éxito sin importar la melodía.

El vocalista se encuentra promocionando su cuarto sencillo “Austin”, con el que considera creció como autor: “Es un tema que quise abordar desde una perspectiva diferente, empezar a escribir desde fuera y luego meterme en los zapatos del personaje e ir narrando , personajes, lugares, situaciones y el paso del tiempo. Me gustó mucho el ejercicio que logré con la composición. Después le puse música a esta nostalgia y melancolía”.

El álbum “En los tiempos de lo extraño” lo terminó en un año y aunque esperaba lanzarlo en 2020, tuvo que esperar por la pandemia, sin embargo empezó a lanzar sencillos y de inmediato conectó con sus seguidores. “Difundirlo ha sido un salvavidas en todo esto que está pasando, lo vi como una oportunidad para que la gente me conociera con calma y me ha servido. Creo que si lo hubiera sacado en un año normal, hubiera pasado desapercibido”, finalizó.

Por Patricia Villanueva

