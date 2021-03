Exigen a Eugenio Derbez disculpas hacia su hija Aislinn por comentarios "machistas" en FOTOS

Un verdadero conflicto fue el que generó el actor Eugenio Derbez, después de que hacer un par de semanas criticara un par de fotos que publicó su hija Aislinn en su cuenta oficial de Instagram, en dónde aparece con lencería solamente, situación que parecía que había molestado a su papá.

Todo comenzó cuando ella subió una imagen en lencería color negro, la cual fue una imagen que en redes sociales brilló mucho y la actriz fue totalmente halagada por su foto. Al ver que tuvo una excelente reacción, ella decidió compartir un par de imágenes más en ese mismo tono en su cuenta.

Todo iba muy bien, con comentarios muy positivos hasta que apareció su papá, Eugenio Derbez, quien publicó un comentario en la imagen que a pesar de que han pasado ya dos semanas del suceso, sigue generando tal controversia que exigen en redes sociales que le pida disculpas a su hija.

Señalan actitud machista de Eugenio Derbez

El comentario que puso el actor en la primera imagen de su hija fue: "Yo no la eduqué así. Eso ha de venir del lado de su mamá", Mientras que en la segunda foto, el protagonista de "La Familia P.Luche" publicó otro mensaje que dice: "¿Pues no que mucha espiritualidad y mucha Magia del Caos? Dónde quedó esa imagen qué me vendiste".

Por estos comentarios, fue por lo que al parecer se ha comenzado en redes sociales a solicitar que el actor se disculpe de manera pública con su hija Aislinn, por estos comentarios que cosifican a la mujer y que en estos tiempos ya no se tiene que dar ese tipo de situaciones con una dama, sin importar si son o no de la misma familia.

Se presume que estos dos comentarios en ambas imágenes pudieron ser en tono de broma, por la forma de ser de Eugenio Derbez en general, pero para algunos estas publicaciones no debieron ser realizadas por el actor, por lo que insisten en que debe de disculparse con su hija en sus redes sociales.

hgm