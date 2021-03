Ainara Suárez ya presentó denuncia contra YosStop; llevará el caso hasta el final

Ainara Suárez, la joven de 18 años que se dio a conocer por haber informado públicamente que emprendería una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra la reconocida youtuber Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, por pornografía, dio a conocer este miércoles durante una entrevista acerca de los avances en la investigación, así como de las personas implicadas en la denuncia.

Acompañada de sus dos abogados, Ainara Suárez fue entrevistada sobre el tema en el programa Venga la Alegría en donde indicó que ya fue interpuesta una denuncia de hechos contra cuatro personas que la agredieron sexualmente, así como contra la youtuber conocida como YosStop y otro joven de nombre Patricio, estos últimos por el delito de pornografía.

De acuerdo con las declaraciones que previamente ha emitido Ainara Suárez, la joven sufrió abuso sexual hace dos años, cuando contaba con 16 años de edad, y fue grabada por sus agresores. En estos videos aparece Ainara en medio de una pelea y también en el momento en que sufre una violación. Presuntamente estos videos habrían sido guardados y difundidos por la youtuber YosStop y por ello la denuncia.

Llegará hasta las últimas consecuencias

De acuerdo con las declaraciones que los abogados de Ainara Suárez emitieron en Venga la Alegría, desde el pasado miércoles fue interpuesta la denuncia de hechos en contra de las cuatro personas que agredieron sexualmente a la joven, por los delitos de violación equiparada; y contra Yoseline Hoffman por el delito de pornografía infantil.

Al respecto Ainara declaró que considera que la youtuber “tiene derecho a defenderse pero no creo que lo que haya dicho sea correcto, me parece que hay muchas cosas que no tienen nada que ver, cosas que no tendría que haber dicho otra vez,” indicó en referencia al video que Yoseline Hoffman compartió este martes en su canal de YouTube en donde aseguró que ha sido víctima de un linchamiento mediático. En el video YosStop aseguró también que tiene plena confianza en las autoridades mexicanas en la investigación iniciada.

¡En exclusiva para #VLA, Ainara Suárez junto con sus abogados, nos comparte los detalles de la denuncia en contra de Yosstop! uD83DuDE31uD83DuDCFA #YoAmoVLA >> https://t.co/gQ6ToBhlaQ pic.twitter.com/efqcKB9vJf — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) March 10, 2021

Yoseline Hoffman habló por vez primera acerca de este tema el pasado martes; mediante un video se refirió a la denuncia que enfrenta por pornografía infantil. En la grabación YosStop aseguró que por recomendación de sus abogados ya no se referiría más al tema y se deslindó de las acusaciones, sin embargo, la youtuber explicó que nunca almacenó ni compartió ese video por el cual la están denunciando “injustamente”.

Por su parte, Ainara Suárez declaró este miércoles en entrevista que se encuentra y se siente bien: “He tenido mucho apoyo, siempre va a haber personas que no me apoyan, pero en su mayoría sí lo han hecho y estoy agradecida por eso.” Por ahora tanto la víctima como sus abogados se encuentran a la espera de que las autoridades empiecen a armar el expediente y que la investigación se comience a integrar conforme a derecho y con perspectiva de género, concluyeron.

