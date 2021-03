MICHELLE SALAS muestra en INSTAGRAM la lesión de su RODILLA: FOTOS

Visiblemente tranquila y con un semblante que día con día mejora, Michelle Salas "presumió" en su cuenta de Instagram @michellesalasb los avances de su recuperación a la lesión de rodilla derecha que sufrió hace pocas semanas.

Sin más filtro que su hermosa sonrisa y los lentes acompañando su rostro, la hija de Luis Miguel y famosa influencer de redes sociales compartió con su comunidad cómo se siente y cómo avanza la rodilla que, según ha comentado, espera sane totalmente hasta el último trimestre de este año 2021.

Viviendo el momento con series de TV y libros

Michelle Salas está llevando un proceso complejo, donde sabe que la mejor medicina para su recuperación es la paciencia. Por tal razón, ha comenzado a leer más y ver más series de TV.

La lectura ya era una fiel compañera de Michelle, sólo que ahora tiene más tiempo puesto que está en cama todos los días. Sumado a esto, trata de escribir a ratos para satisfacer sus gustos creativos en torno a la creación literaria.

Por si fuera poco, es fanática de las series de Netflix, especialmente de la serie creada por la famosa Shonda Rhimes, Bridgerton, la cual le tiene atrapada y recientemente ve sin dudar.

Otra cosa que no para de ver son documentales. El último que vio hace pocos días fue Made Your Look, algo que va muy de la mano de los temas que ella domina como influencer.

Mejora su rodilla y la enseña a sus fans

Con toda la naturalidad que siempre le acompaña, Michelle regaló tres postales donde su rodilla derecha, con todo y vendaje claro, estuvieron de manifiesto para notar que la mejoría es paulatina pero su ánimo se mantiene intacto.

Michelle Salas es una guerrera, lo trae en la sangre, así que seguramente se recuperará muy pronto. Puedes ver a Michelle aquí para admirar el proceso que está enfrentando.

maaz