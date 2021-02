Cepillín habla sobre polémica de Pepillo Origel por vacuna contra Covid-19: “Lo presumió el menso”

Cepillín habló sobre la polémica que persigue al periodista Juan José “Pepillo” Origel por haber viajado a Estados Unidos para colocarse la vacuna contra el Covid-19 y señaló que él ya tiene fecha para ponérsela en México.

En entrevista para “Sale el Sol”, el famoso payaso calificó como tonto al periodista por haber compartido en sus redes sociales que había recibido la vacuna contar el coronavirus en el país vecino, pues luego de ello le llovieron críticas, incluso se habló de que podría perder su visa.

“Lo presumió el menso y eso no lo hubiera hecho y nadie se entera”, dijo Cepillín y aseguró que tanto él como su esposa recibirán la vacuna contra el coronavirus en 15 días, pues ya están registrados.

No viajaría para recibir la vacuna

Al ser cuestionado sobre si viajaría al extranjero para colocarse la vacuna, Cepillín aseguró que al menos que en México no estuviera disponible consideraría hacerlo, pero como no es así esperará su turno.

Además, se dijo temeroso de contagiarse y, por ello, toma muy en serio las medidas sanitarias contra el Covid-19, como el uso de cubrebocas y la sana distancia.

“Si dijeras que acá no va a haber pues vas hasta China, pero si acá va a haber pues me espero, ¿qué tengo que ir a Estados Unidos a gastar? Mejor me espero”, dijo el payasito.

Cepillín ha lanzado fuertes críticas contra Paty Navidad por sus declaraciones sobre la vacuna y el Covid-19, por lo que ambos se enfrascaron recientemente en un debate al respecto, creando gran polémica en redes sociales.

cvg