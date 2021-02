¿Problemas con Eiza González? Filtran fotos de acalorada discusión con el director Michael Bay

El nuevo proyecto de Eiza González en Hollywood la ha llevado a trabajar bajo la dirección de Michael Bay, en un remake de la película de 2005 Ambulance. Ahí, la mexicana da vida a una paramédico.

Pero parece que las cosas no están saliendo del todo bien. El portal estadounidense Page Six publicó unas fotografías tomadas en el set de rodaje. Ahí, parece que Eiza González y Michael Bay tienen una álgida conversación, en la que la actriz no para de hacer gesticulaciones y ademanes de molestia.

Por su parte, Bay parece mantener la calma en todo momento. Aunque no es tan fácil leer su rostro, debido a que lleva un cubrebocas que tapa la mitad de su cara.

Eiza González y Michael Bay tuvieron una discusión en el set de Ambulance

La mexicana le reclamó por varios minutos al director estadounidense

No es la primera vez que pasa

Según testigos en el set, la discusión duro algunos minutos y Eiza González no paraba de dar reclamos al director. Y aunque Bay se mantuvo sereno, también contestó algunas de las reclamaciones de su dirigida.

Al final, fue el propio director el que decidió poner fin a la discusión, dándose vuelta y marchándose para hablar con Jake Gyllenhall.

Pero no es la primera vez. En el pasado, Michael Bay ha tenido problemas con otra de sus protagonistas femeninas, Megan Fox. La actriz de Transformers tildó de hitleriana la forma de manejar a su equipo y al reparto en el set de rodaje. Por su parte, el director la definió como una actriz insufrible. Después de la discusión, González y Bay siguieron trabajando en el set

gka