Por esta razón Instagram suspende la cuenta de Alfredo Adame por quinta vez

Después de que El Rey Grupero asegurara que ha recibido amenazas por parte de Alfredo Adame, ya que el youtuber dio a conocer que el supuesto socio del actor, Juan José Duque, es un doctor que inyecta sustancias químicas en el rostro y cuerpo de algunas mujeres.

A raíz de ello, los seguidores de youtuber lo comenzaron a insultar y lograron suspender la cuenta de Instagram de Adame. Al respecto el actor precisó que recibió muchas críticas a través de la red social, de la cual, ya lo han vetado cinco veces:

"Una mujer me pone ´eres un asco, pin... misógino…´ y le contesté. Total, me reportaron y mi Instagram lo castigaron 30 días”, explicó.

Cuando se le cuestionó si hará algo en contra del también influencer, Adame respondió lo siguiente:

"Si me preguntan si lo voy a demandar, pues es un pobre diablo, un zángano que no vale la pena, es fracasado en la vida. Tengo muchas cosas que hacer ahora empezando lo de la política, me postulé para un puesto y, si el partido en las elecciones internas me selecciona y gano, iré a un puesto legislativo".