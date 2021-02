Christian Estrada será papá y no tiene un centavo; está endeudado y no paga

El actor Christian Estrada será papá junto a la también actriz María Fernanda Quiroz, fue este jueves cuando la pareja confirmó en el programa "Hoy" que están esperando un bebé, aunque al parecer las deudas del exnovio de Frida Sofía no lo dejarán gozar de la felicidad de la noticia.

La también exparticiante de "Guerreros" y mejor conocida como Ferka confirmó que ella y Estrada esperan a su primer hijo, y en redes sociales ya mostraron el ultrasonido del pequeño o pequeña que está por llegar.

Christian Estrada está endeudado y no paga

De acuerdo con el periodista de espectáculos, Alex Kaffie, el actor no ha pagado sus deudas; en su última columna para El heraldo de México, explica que cuando Estrada llegó a México no tenía nada, y fue su publirrelacionista quien lo ayudó a conseguir trabajo, pero hasta el momento no le ha pagado sus servicios.

Kaffie afirma que su mánager le consiguió hospedaje, alimento y la cita de trabajo con una productora para incluirlo en un programa, sin embargo, ahora el futuro papá lleva semanas escondiéndose para no pagarle los meses que le debe de honorarios.

Hasta el momento el actor no ha dicho nada al respecto, pero según algunos medios, su exmánager está harto de no haber recibido el pago por sus servicios, razón por la que al parecer lo está buscando y piensa hacer una denuncia en los medios.

kyog