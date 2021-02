Markin López: un actor que vive entre la comedia y el drama

Con más de cinco años en la actuación y con papeles en teatro y series de televisión, Markin López debuta en las telenovelas de la mano de la productora Carmen Armendáriz con quien está agradecido por la oportunidad, y feliz de experimentar el drama en “Te acuerdas de mí”.

“He tenido la fortuna, quizá también tiene que ver cómo lo enfrenta cada persona, pero comparto elenco con gente talentosa como Juan Carlos Barreto, Rebecca Jones o Emilio Guerrero y los respeto, sólo puedo obtener aprendizaje de ellos, no hay problemas de egos ni nada, todos sabemos el lugar que tienen dichas figuras”, comentó López.

Markin logró el cariño del público con su personaje de “Zombie” en la serie de “Club de Cuervos” y con “Rocko” en “Vecinos”, donde ya tiene cinco años, por lo que se siente muy cómodo al pasar de la comedia al drama ahora con “Jacinto”, su personaje en la novela. Más ahora que está grabando la serie protagonizada por Lalo España y el melodrama al mismo tiempo.

“Es un gran ejercicio actoral tener llamados para los dos programas el mismo día. Pasó de la comedia al drama, pero me encanta, porque el set de ‘Vecinos’ es una terapia de risa, y al salir cambió por completo y eso me apasiona, me gusta entrar y salir de situaciones distintas todo el tiempo”, contó.