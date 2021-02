¿Le CANCELAN la segunda VACUNA a Juan José Origel? Esto es lo que se SABE

Uno de los casos más controversiales que se dieron en el mundo del espectáculo sobre la vacuna de Covid-19 fue sin duda alguna el del periodista Juan José Origel.

Este comunicador se dirigió a los Estados Unidos para recibir la primera dosis de la vacuna en contra del coronavirus y eso fue motivo de críticas en las redes sociales.

Incluso, compañeros del medio artístico llegaron a expresar su molestia o brindarle su apoyo al comunicador por haberse vacunado en suelo estadounidense.

Esto generó un importante revuelo y muchos están a la expectativa de saber si se daría alguna sanción hacia Juan José Origel por haberse aplicado la vacuna en Estados Unidos.

Es por ello que fue el mismo conductor de televisión quien decidió aclarar la situación en un programa llamado "Chisme no Like" para explicar cuál es su situación.

Esta es la verdad sobre el caso Origel-Covid-19

Juan José Origel explicó que en ningún momento las autoridades norteamericanas le han informado que le vayan a negar la segunda dosis de la vacuna.

"No sé ni nadie me ha notificado nada, pero yo no siento que me vayan a quitar nada porque no cometí ningún delito. Yo creo que todo mundo buscamos ponernos una vacuna", sentenció el comunicador.

