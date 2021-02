¿Infiel a Belinda? Destapan torrido ROMANCE de Christian Nodal con una fan: VIDEO

Christian Nodal y Belinda se convirtieron una vez más en blanco de críticas, sin embargo en esta ocasión por una fan que asegura haber tenido un tórrido romance con el cantante.

En un video que compartió en redes sociales y que ya se hizo viral, la joven de nombre Fernanda señala que tuvo un romance con Nodal cuando estaba en la preparatoria y que tras su ruptura le dedicó la canción que fue un gran éxito a nivel mundial.

Fernanda relató que el romance de ella con Christian Nodal duró poco más de dos año y luego de ello pusieron fin a su relación, en el video se da a entender que pudo haber sido una infidelidad por parte del cantante.

“¿Si ubican la canción ‘Te falle’ de Nodal? No sé si alguna vez le hayan prestado atención al video o a lo que dice, básicamente Christian hizo esa canción para mí, porque él cuenta la historia de lo que pasó entre nosotros, y pues sí, amigos, yo soy la morra en la que se inspiró para hacer la canción”, dice.

¿Se cuelga de su fama?

Luego de publicar el video la joven dividió comentarios en las redes sociales, donde la mayoría la señaló que quererse colgar de la fama del cantante, quien ahora tiene una relación con Belinda.

Al respecto, Fernanda indicó que en una entrevista Christian Nodal ya la había mencionado, por lo que esta historia no fue inventada por ella y que sólo está contando su versión de lo que pasó.

“Yo decidí contarles algo de mi vida, no algo que me fui a inventar de la vida de otra persona o que me esté adjuntando otra personalidad, porque ahí sí fuera una colgada de la fama”, arremetió la joven.

Hasta el momento el cantante no ha dado declaraciones al respecto, sin embargo ha demostrado estar más enamorado que nunca de Belinda, con quien celebra seis meses de relación con románticas vacaciones en la playa.

cvg