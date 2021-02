Ex de Irina Baeva rompe el SILENCIO y habla de Gabriel Soto, ¿le pusieron el cuerno?: VIDEO

Emmanuel Palomares, el ex de Irina Baeva, rompió el silencio sobre las declaraciones que hizo la actriz en las que confesó que fue una separación muy dolorosa para ella, e incluso lloró al recodarla.

Durante una entrevista con Jordi Rosado, la actriz recordó una parte de su pasado, cuando comenzó su relación con su actual prometido, Gabriel Soto. Baeva puntualizó que cuando comenzó a trabajar con el entonces esposo de Geraldine Bazán, ella también tenía una relación.

Irina destacó que todo parecía ir muy bien, pero de pronto Palomares decidió dar por terminado su noviazgo y esto la dejó muy herida. "En ese momento fue cuando más sola me sentí (...) No sé qué fue lo que sucedió. Le preguntaba: 'Pero, ¿Qué es lo que está mal?' Yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea, la verdad es que no sé. Sí, lo amaba mucho", aseguró.

Asimismo, sostuvo que le “sufrió mucho”. “Nunca entendí por qué terminamos y yo lo amaba muchísimo y la verdad era una relación muy bonita, llevábamos mucho tiempo juntos como dos años y medio, más o menos”, declaró.

Ante esto, Emmanuel Palomares decidió dar una declaración en exclusiva a la revista People en Español, en la que aclaró que no terminaron por infidelidades ni por culpa de Gabriel Soto.

"Siempre estuvimos claros de la razón de mi decisión", aseveró Palomares, y agregó que, "Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados".

El actor también dijo que “no cambiaría nada de su pasado”, y que siempre le deseará a Irina Baeva lo mejor.

“Hubo mucho amor y respeto entre nosotros. Y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos”, dijo a People.

Un “error” que pagó muy caro

Durante la entrevista con Jordi Rosado, la actriz también confesó que su relación con Gabriel Soto no ha sido la más fácil, especialmente por los rumores que se desataron al inicio, cuando la señalaron como parte de una infidelidad de parte del actor contra Geraldine Bazán.

“A lo mejor fue precipitado, a lo mejor fue un error que pagué muy caro. Que lo sigo haciendo al día de hoy. Que lo hice por amor. Me enamoré de un hombre que estaba separado, que tenía una historia, que tenía un bagaje, que no estaba en mi cartulina a los 20 años”, aceptó.

ACMG