¡De lo que se perdió! Las fotos más sexis del EX de Irina Baeva que cambió por Gabriel Soto

Emmanuel Palomares, el ex de Irina Baeva, está elevando la temperatura de las redes sociales con sus sexis fotos, que demuestran que no tiene nada que envidiarle al físico del actual prometido de la actriz.

Nacido en Venezuela, este joven actor de 30 años, saltó a la fama luego de su participación en la novela “Corazón que miente”, donde interpretó a Lisandro, en el 2016.

Luego de eso consiguió avanzar en su carrera en proyectos como “Y mañana será otro día”. Y, en este 2020 recuperó un papel protagónico como el antagonista Rommel Guajardo en la producción de “Vencer el miedo”.

El venezolano constantemente comparte en sus redes sociales fotos muy sexis, presumiendo de sus marcados abdominales.

Además, le gusta mostrar algunas de sus sesiones de ejercicio y sus paseos de la playa, donde disfruta de pasar mucho tiempo.

El rompimiento con Irina Baeva

Irina destacó que todo parecía ir muy bien, pero de pronto Palomares decidió dar por terminado su noviazgo y esto la dejó muy herida. "En ese momento fue cuando más sola me sentí (...) No sé qué fue lo que sucedió. Le preguntaba: 'Pero, ¿Qué es lo que está mal?' Yo a lo mejor no le ponía tanta atención a la relación o lo que sea, la verdad es que no sé. Sí, lo amaba mucho", aseguró.

Ante esto, Emmanuel Palomares decidió dar una declaración en exclusiva a la revista People en Español, en la que aclaró que no terminaron por infidelidades ni por culpa de Gabriel Soto.

"Siempre estuvimos claros de la razón de mi decisión", aseveró Palomares, y agregó que, "Una vez que ella descuidó nuestra relación, comprendí que después de casi tres años juntos era momento de seguir creciendo cada uno por caminos separados".

El actor también dijo que “no cambiaría nada de su pasado”, y que siempre le deseará a Irina Baeva lo mejor.

“Hubo mucho amor y respeto entre nosotros. Y de Irina siempre tendré muy bonitos recuerdos”, dijo a People.

ACMG