Bárbara Mori CONFIESA que pensó en la MUERTE en esta etapa de su vida

Luego de haber enfrentado un duro proceso en su vida, ahora Bárbara Mori se sinceró como pocas veces y habló respecto a su complicada experiencia tras haber sufrido hace algunos años cáncer de mama.

Recordemos que este cáncer le fue detectado hace poco más de 10 años, y a raíz de este diagnóstico, su vida dio un giro total. Tenía 29 años cuando estaba rodando la cinta Cosas Insignificantes.

La famosa ha revelado que antes de que se enterara que padecía esta enfermedad, se quejaba de todo. Por varias razones, como el no estar haciendo lo que quería , o que no estaba en el lugar que la llenaba, por lo que no se sentía a gusto con lo que tenía en su vida.

Llegó a pensar en la muerte

"Tuve cáncer los 29 años, y cuando me dio cáncer lo primero que pensé, obviamente pensé en la muerte, también hubo un enojo en mí de decir: '¿por qué me está pasando esto?, yo soy una buena persona, ¿por qué me está pasando?', entonces me enojé mucho con la vida", dijo Mori durante la charla que brindó en un conversatorio retransmitido por el programa Hoy.

¿Cómo realizarse una diagnóstico oportuno para evitar el cáncer de mama?

Sin embargo, el paso de los días ayudó a que la ex de Sergio Mayer reflexionara sobre su padecimiento y viera la situación desde otra perspectiva.

“Conforme fue pasando el tiempo me di cuenta que cuando nos pasan este tipo de cosas, la pregunta correcta no es ¿por qué?, sino es ¿para qué?”, comentó.

Finalmente, la actriz aseguró que las adversidades que enfrentó durante los primeros años de su vida le ayudaron a ser una mujer fuerte para poder enfrentar todo tipo de dificultades.

“Muchas veces cuando nosotros atravesamos por experiencias duras, yo tuve una infancia súper dolorosa y con mucha violencia intrafamiliar, atravesamos esas experiencias y no sabemos ni por dónde vamos a salir, no sabemos ni por dónde hacernos y de pronto pasa y logramos atravesarla y cuando hacemos un recuento decimos ‘¿cómo fue que no me caí?’”, remató.

