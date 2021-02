Autoridades estadounidenses piden que FBI vaya por Manson

Evan Rachel Wood reveló que la senadora estatal de California, Susan Rubio, solicitó una investigación del FBI sobre las acusaciones contra Marilyn Manson. La actriz publicó una carta que Rubio envió al director del FBI.

“Las presuntas víctimas han nombrado a Marilyn Manson, también conocido como Brian Hugh Warner, como perpetrador. Solicito que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue”, dijo Rubio.

Manson refutó el lunes por la noche las múltiples acusaciones de abuso sexual, físico y emocional impuestas contra él por la actriz y exnovia Evan Rachel Wood y otras mujeres.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson”, escribió Wood en Instagram el lunes. “Comenzó a prepararme cuando era un adolescente y abusó horriblemente de mí durante años. Me lavaron el cerebro y manipularon para que me sometiera. He terminado de vivir con miedo a represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso”, dijo la actriz de 33 años, que tuvo una relación con el músico cuando ella tenía 19 y él 38, en 2010.

Casi al mismo tiempo, otras cuatro mujeres se presentaron con historias similares contra el cantante. “Me ataba y me violaba”, alegó una víctima llamada Gabriella. “Lloré en el piso de la habitación del hotel y cuando lo miré, estaba sonriendo”.

El cantante, de 52 años, puso en Instagram: “Mi arte y mi vida han sido imanes de controversia, pero estas afirmaciones son horribles, distorsiones de la realidad”.

Detalle del caso

A raíz de las acusaciones la disquera actual de Manson, Loma Vista Recordings, emitió un comunicado retirando al artista de la compañía.

Rose McGowan, quien estuvo comprometida con Manson durante dos años antes de que su relación terminara en 2001, también mostró su apoyo tanto a Wood como a las otras denunciantes.

Va a desaparecer de 'American Gods'. Al menos eso aseguran desde Starz, la cadena original de la serie, que ha decidido quitar sus apariciones de lo que queda de temporada.

Iba a participar en un episodio de la antología de terror 'Creepshow' en su temporada 2, pero el segmento será sustituido.

