Príncipe William presuntamente HORRORIZADO por entrevista de Meghan y Harry con Oprah

La próxima entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey se perfila como un gran evento televisivo. Los fanáticos de la realeza no saben exactamente qué esperar de la entrevista de 90 minutos y, al parecer, tampoco lo saben muchos miembros de la familia real. Según un nuevo informe de The Sun, el hermano de Harry, el príncipe William, se encuentra entre los que "no conocen" los detalles de la entrevista.

Relación dañada entre hermanos

Desde que se anunció la noticia de dicha entrevista, los anuncios británicos han publicado muchos informes sobre lo espantoso, engañoso e insultante que es para la reina y la familia real británica.

Aparentemente, a pesar de que los hermanos reales "quieren reparar" su notoriamente tensa relación, en realidad no se han mantenido en contacto últimamente, lo que dificulta que Harry mantenga a su hermano informado sobre cosas como la entrevista con Oprah.

"Harry y William no han hablado por algún tiempo, y Meghan hablar sobre su relación o relaciones con la Familia Real con Oprah no ayudará", dijo un informante real al Daily Mail.

Parece que las cosas entre William y Harry todavía son tensas y, como resultado, Will realmente no sabe lo que su hermano y su cuñada discutieron con Oprah durante su entrevista de 90 minutos.

"Las cosas todavía están mal entre ellos, aunque ambos quieren reparar ese vínculo fraternal. William no sabe lo que le ha dicho a Oprah, ninguno de los miembros de la familia real lo sabe", agregó la fuente. "Lo descubrirán al mismo tiempo que todos los demás, aunque dudo que lo vean".

Hay descontento...

Los Cambridge no están contentos, naturalmente; de ​​hecho, US Weekly dijo que el duque y la duquesa de Cambridge están "consternados" y describieron una imagen grave de la situación: "Es algo increíble para William y Kate, especialmente a la luz de el terrible momento con Felipe en el hospital. Están completamente horrorizados”, dijo la fuente.

Definitivamente estamos ansiosos por la controversial entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey que se emitirá en CBS el domingo 7 de marzo a las 8 p.m.

