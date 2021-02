Hoy: Galilea Montijo otra vez tiene Covid-19 y Andrea Legarreta salió en su defensa; esto fue lo mejor de la semana

El programa Hoy vivió una semana muy intensa luego que el día martes se confirmara que Galilea Montijo había contraído Covid-19 por segunda ocasión, de acuerdo con una declaración de la propia conductora, 'Gali' se habría contagiado de nuevo tras cuatro meses de que dio positivo por vez primera al virus.

Desde su casa, en donde se encuentra en cuarentena, y mediante una videollamada la famosa conductora aseguró que a diferencia de la pasada ocasión los síntomas que presentó ahora son distintos y no se siente sofocada como la primera vez. Fue durante la madrugada de este lunes cuando comenzó a presentar algunos de los síntomas característicos de la enfermedad; como náuseas y cuerpo cortado.

Además también reveló que su hijo Mateo también contrajo el virus, mientras que su esposo Fernando se encuentra bien. Galilea Montijo declaró que dos personas próximas a ella habían dado positivo a la prueba de Covid-19, razón por la cual decidió volver a realizarse la prueba, dando como resultado lo expuesto.

Internautas critican con dureza a Galilea; Legarreta sale en su defensa

Luego de darse a conocer la noticia los internautas se fueron con todo contra la comunicadora, ya que en redes sociales aseguraban que eso le pasaba por salir de casa y no tomar las medidas preventivas necesarias: "Sigan saliendo de vacaciones, es un año de reposo absoluto”, "No traen cubrebocas" y "No se cuidan", fueron solo algunos de los comentarios que los usuarios realizaron en las redes sociales del programa Hoy.

Tras la polémica generada, Andrea Legarreta salió en defensa de su compañera de programa y la exculpó, ya que durante una entrevista aseguró que el origen del contagio de Galilea Montijo fue su chofer. En el video señaló que Galilea, al igual que muchos mexicanos, tiene que salir a trabajar y que ante estas circunstancias lo único que resta es que las personas se iban cuidando como hasta ahora lo hacen.

Legarreta quiso zanjar la polémica señalando que así suelen ocurrir estas cosas y que no valía la pena seguir causando controversia buscando culpables donde no los hay. Tras conocer la noticia del segundo contagio de Galilea Montijo, los conductores del programa Hoy se sometieron a pruebas para descartar que también hubiesen contraído coronavirus, las cuales, en todos los casos, dieron negativo al Covid-19.

