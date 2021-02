¡Al natural! Laura G aparecerá sin maquillaje en "VLA", ¿que le pasó?

La conductora del programa matutino Venga la Alegría (VLA), Laura G, tendrá que asistir al programa sin maquillaje; así lo dio a conocer la regiomontana en su cuenta de Instagram donde mostró el problema por el que está pasando actualmente y por el cual deberá lucirse al natural.

La participación de G en el matutino de TV Azteca ha tenido una gran respuesta y la también reportera se ha convertido en una de las presentadoras más queridas del programa junto a sus compañeras Cynthia Rodríguez, Anette Cuburu, Tábata Jalil y Kristal Silva, con quienes parece tener una buena relación.

A mediados de noviembre la conductora tuvo que dejar un tiempo la conducción del programa luego de dar positivo a la prueba de coronavirus, según contó la misma Laura, en un principio pensó que se trataba de una alergia, pero como precaución decidió hacerse el test.

Laura G aparecerá sin maquillaje en "VLA"

Este viernes la regiomontana compartió con sus seguidores el mal momento por el que está pasando, pues al parecer tiene una infección en los ojos que no ha cedido, razón por la que tiene hinchazón en sus párpados y por la que ha decidido no maquillarse para no acrecentar el problema.

De acuerdo con lo que la propia Laura G contó en su cuenta de Instagram, sus párpados no van nada bien, y después de poner una crema esta le pico y comenzó a percibir más hinchazón y escozor en sus ojos.

"Estoy pensado seriamente de tres o cuatro días en el programa (VLA) no maquillarme, así saldré, porque esto cada día se vuelve peor", explicó la conductora a sus seguidores, a quienes agradeció por su preocupación y por estar al pendiente de ella y de su salud.

