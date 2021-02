FOTOS: ¿Qué le pasa a JOHNNY DEPP? Por CRISIS ECONÓMICA vende su villa en 55 MILLONES DE DÓLARES

Sus fans se preguntan: ¿Qué le pasa a Johnny Depp? Los problemas no dan tregua, y la crisis económica del actor lo orilló a vender una lujosa aldea que tenía en Francia.

El actor de Piratas del Caribe sigue en medio de pleitos legales con la actriz Amber Heard, situación por la que no está pasando por su mejor momento ni personal ni profesionalmente.

Después de su divorcio en 2018, Amber Heard declaró en The Washington Post haber sufrido maltratos de su ex marido, al respecto, Johnny Depp se sintió aludido y la demandó, con lo que comenzó una pelea que aún no termina.

¿Qué le pasa a Johnny Depp?

Como consecuencia de estos pleitos, el actor ha sido relegado de las superproducciones en las que participaba, las películas más mencionadas son Animales Fantásticos y Piratas del Caribe, en las que ya no tendrá ninguna aparición.

Lo que sin duda le intensifica sus problemas financieros, por esta razón Johnny Depp decidió vender una de sus propiedades más impresionantes y espectaculares.

Se trata de un pueblo ubicado en la Provenza francesa, cerca de la lujosa ciudad de Saint-Tropez, que adquirió en 2001.

La villa está cerca de la ciudad de Saint-Tropez, en Francia

Durante un tiempo el actor vivió ahí junto con su ex mujer Vanessa Paradis y sus hijos.

“Cuando me despierto, me voy al jardín, veo si las verduras han crecido bien, si algunas flores comienzan a florecer… nunca suena el teléfono. Los niños son el único tema de conversación, todo gira en torno a ellos. ¿Los vamos a sacar a pasear?, ¿Comemos con ellos en casa o vamos de picnic? Estos son los problemas que se nos plantean”, decía el actor al hablar de su vida en la aldea de casi 17 hectáreas. Pasaba hasta tres meses enteros en el pueblo

La aldea tiene cuenta con 12 edificios, entre los que hay dos albercas, una bodega, una iglesia, gimnasio, restaurante y una pista de patinaje.

El pueblo está rodeado por una vegetación de robles, olivos y viñedos de 300 años. El terreno incluye la casa principal, seis casas de huéspedes y un estudio de arte.

La aldea fue vendida en 45 millones de euros

Ahora todo eso Johny Depp lo vendió en 45 millones de euros.

