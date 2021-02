¡Sin pudor! Chiquis Rivera envía mensaje completamente DESNUDA desde la regadera, ¿será una indirecta?: FOTO

Después de su divorcio con Lorenzo Méndez, Chiquis Rivera ha demostrado que está más que lista para sacar su lado más seductor. Y ahora, lo hizo enviando un mensaje desde la regadera donde estaba completamente desnuda.

La cantante compartió el momento, sin ningún reparo, en su cuenta de Instagram con un video estilo boomerang, en el que aparecía en la ducha, detrás de una puerta de cristal, mientras tomaba un baño.

Gracias al vapor del agua, Rivera no muestra todo, pero si se alcanza a percibir su silueta con sus pronunciadas curvas, a través del cristal. Además, aprovechó el efecto de la superficie para dibujar un corazón con su dedo.

Junto al video, Chiquis escribió un mensaje de amor, pero este no iba dedicado a su ex ni a ningún hombre, sino a sus seguidores.

“Ama, abraza y aprecia tu cuerpo. No dejes que nadie te dicte la talla de vestido que ‘deberías’ ser”.

Esta no es la primera vez que la hija de Jenni Rivera comparte este tipo de textos o de fotos sensuales. De hecho, luego de su separación de su exesposo, eliminó todas las imágenes que tenía en su cuenta de Instagram y el primer post que tuvo es un retrato en el que se muestra recostada en su cama, usando solo una bata blanca que deja su trasero al descubierto.

Y también hace unas semanas, subió una serie de fotos de sus vacaciones en la playa en las que muestra su cuerpo en ajustados bikinis, con los que presumía con orgullo de las marcas en su piel como las estrías y los defectos más pequeños.

“Con cicatrices, estrías, celulitis, y todas mis imperfecciones... ¡Yo me amo! Me acepto y me caigo muy bien”.