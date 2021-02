FAMOSA actriz dice adiós a TV AZTECA con emotiva foto

La famosa protagonista de la serie Rosario Tijeras, Bárbara de Regil deja las filas de la televisora del Ajusco sin revelar aún sus próximos proyectos.

La guapa actriz y modelo publicó una foto con altos directivos de TV Azteca donde les agradece haberle dado un segundo hogar durante todo este tiempo.

“Hoy terminó un ciclo de mi vida muy importante. Podría decir que el más importantes por el ser el 1ro."; publicó Bárbara de Regil acompañando con una fotografía donde se ve al lado del propio Ricardo Salinas Pliego, Ninfa Salinas, su esposo Fernando Schoenwald y el Director de Planeación de la televisora Guillermo Cueva.

Hoy terminó un ciclo de mi vida muy importante ?

Podría decir que el más importante por ser el 1ro

Gracias a TV Azteca @RicardoBSalinas @MemoCueva @SalinasBenjamin @NinfaSalinas

Por apoyarme , por darme un 2do hogar y sobre todo por dejarme salir a volar y cumplir mis sueños pic.twitter.com/SgddQbIVjg — Bárbara de Regil (@barbaraderegil) February 23, 2021

Esta fotografía provocó que sus fans preguntarán si no hará una tercera temporada del personaje que la catapultó a la fama, Rosario Tijeras y no dudaron en cuestionarle sus próximos proyectos, incluso, han filtrado que podría estar incorporándose a la televisora de San Ángel; lo que hasta el momento, no ha desmentido ni aclarado la guapa modelo.

Bárbara de Regil durante esta cuarentena alcanzó mayor fama al ofrecer clases gratuitas de entrenamiento fitness y ha logrado posicionarse como empresaria al sacar a la venta su propia proteína.

mgm