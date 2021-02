Erika Buenfil se lanza contra críticas a su hijo; defiende que use vestido

Luego del polémico video que publicó Erika Buenfil en su cuenta de Instagram, la actriz salió en defensa de su hijo Nicolás, esto debido a que muchas personas cuestionaron su sexualidad, por haber usado un vestido para grabar un video de TikTok junto a su famosa madre.

Buenfil ha sido una de las actrices mexicanas más activas en TikTok, por eso el hecho de que causara tanto revuelo en redes sociales. En una entrevista en el programa Hoy, minimizó los comentarios en redes sociales y dijo estar segura de la sexualidad de su hijo.

Si alguien sabe lo que tengo de hijo soy yo y aparte no tendría problemas de ningún tipo ante cualquier situación, dijo la actriz en el matutino. También aseguró que su hijo se disfrazó porque era la intención del video y así tenían planeado hacerlo. Del mismo modo recordó que tiene muchos compañeros actores que también se disfrazan y que TikTok es para eso.

Buenfil explicó que su hijo se disfrazó, jugó, se rió y ella estaba muerta de risa.

No tienen problemas con la diversidad sexual

De la misma manera, Erika repitió que ni ella ni su hijo tienen problemas con el tema de la diversidad sexual. Mi hijo es tan incluyente en todos los aspectos que no nos cuesta ningún trabajo, explicó. Además, explicó que por su carrera de actriz, tampoco le cuesta ningún trabajo convivir con preferencias sexuales diferentes a la suya.

“Yo soy súper abierta y no tengo ningún problema", dijo. Erika Buenfil reconoció que tiene amigas y conocidas con todo tipo de preferencias y formas de ser.

Sobre su vida sentimental aprovechó para desmentir los rumores que dicen que está estrenando pareja sentimental. Y aunque hace algunas semanas dijo que estaba abierta al amor, por ahora no ha pasado nada en esa faceta de su vida.

“¡Házmela buena!", dijo en todo de broma. Aunque reconoció que no tiene galán y es porque aún no lo ha encontrado. También por el hecho de que la pandemia no ayuda y su trabajo tampoco hace fácil que pueda tener una relación estable. Erika Buenfil defendió a su hijo Nicolás por usar un vestido en un video de TikTok

FOTO: Instagram

gka