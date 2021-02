“¿Qué es lavado de dinero?”, preguntan los hijos de Lety Calderón

Luego de que se acusara a Juan “N” por presunta responsabilidad en el delito de fraude, las declaraciones respecto al caso abundaron los medios nacionales. Sin embargo, también llegaron como dardos a la casa de la actriz Leticia Calderón, quien tuvo dos hijos con el abogado.

Como ya no son pequeños y tienen las redes sociales a su alcance, es imposible que la actriz proteja a sus hijos de la corriente de información que circula todos los días sobre el caso de su papá, quien está detenido desde hace un año en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.

Entre los cargos que se le imputan están delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, tráfico de influencias, fraude y peculado.

En el programa “Ventaneando” le preguntaron a Lety Calderón cómo blinda a Carlo y Luciano de las noticias respecto al caso, a lo que ella respondió con honestidad:

“No los puedo blindar completamente, además todo es muy público. No hay manera de no enterarte de las cosas, lo único que queda es platicarlo”, dijo de forma asertiva.

Sin juzgar, culpar ni opinar

Afirmó que, si sus hijos tienen alguna duda, la externan y platican al respecto. “Mamá, ¿qué es lavado de dinero?” es una de las preguntas a las que la actriz se ha tenido que enfrentar. En la misma entrevista contó que la forma de lidiar con esta situación es proponerles a sus hijos investigar al respecto. Lo anterior, con el objetivo de no juzgar, no culpar y no opinar, pues “ante la situación, nosotros no sabemos absolutamente nada”, aseguró.

Sin embargo, afirma que siempre ha sido clara respecto a la relación de sus hijos con su padre y que ella solo contesta lo que puede, lo que está en sus manos.

“Con los tuyos, con o sin razón, tienes que estar. Además, es tu padre y lo respetas. El día de mañana si tú tienes alguna pregunta, se la harás a él”.

Sin embargo, Lety Calderón confirmó que Juan se comunica constantemente y que está al pendiente de sus hijos, cosa que agradece porque a los adolescentes les gusta comunicarse con su papá.

Con información de Ventaneando

aar