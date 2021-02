Aura Cristina Geithner y otras FAMOSAS que decidieron INCURSIONAR en OnlyFans: FOTOS

Hace unos días, el mundo del espectáculo quedó en shock después de que la famosa y talentosa actriz, Aura Cristina Feithner confirmara que decidió suscribirse a la controversial plataforma digital OnlyFans, la cual ha dado bastante de qué hablar en plena pandemia.

Por medio de su cuenta en Instagram, en donde cuenta con más de de 838 mil seguidores, la modelo invitó a sus fans a disfrutar del contenido que compartirá en la plataforma digital; sin embargo, para sorpresa de muchos, no es la primera famosa que decide incursionar en el contenido subido de tono, aquí las pruebas.

Daniela Legarda

Hace unos meses, la influencer y chica fitness, Daniela Legarda, hermana del cantante de reguetón, Fabio Legarda, informó que abrió su cuenta en OnlyFans; sin embargo, ante el asombro de muchos, la joven dio un importante anuncio para terminar con cualquier tipo de especulación.

La joven detalló que abrió su cuenta para subir videos más divertidos de su día a día, por lo que descartó compartir contenido para adultos.

Cardi B

Una de las cantantes que sorprendió a todos fue Cardi B, quien decidió unirse a la plataforma en agosto del año pasado; el anunció lo dio ante sus más de 83 millones de seguidores en Instagram.

La intérprete de canciones como "WAP", "I Like It" y "Money" fue contundente al confesar que no subiría contenido sexual explícito; sin embargo, aseguró que sería un espacio para todos sus fans y ella.

Mia Kahlifa

En su cuenta de Instagram, la exactriz de cine para adultos confirmó que incursionaría en OnlyFans; la diferencia es que ella sí sube contenido para adultor, el cual no deja de promocionar ante sus más de 23 mil seguidores que tiene en la red social número 1 de fotografías.

iorm