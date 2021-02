Billie Eilish revela tomaba pastillas para adelgazar: “Internet odia mi cuerpo”

Billie Eilish, la estrella mundial que tan solo tiene 19 años, habló recientemente sobre la superación de una "relación corporal horrible" que una vez le hizo autolesionarse. Tras la fotografía que se viralizó en octubre pasado y en la que la estrella se mostraba con una camiseta ajustada y sin mangas, internautas de todo el mundo hicieron comentarios y críticas sobre su físico, Eilish reveló que la relación con su cuerpo ha sido tormentosa.

"Creo que la gente a mi alrededor estaba más preocupada por eso que yo, porque la razón por la que solía cortarme era por mi cuerpo", dijo. "Para ser honesta, comencé a usar ropa holgada debido a mi cuerpo".

"Sin embargo, estaba muy, muy contenta, principalmente, de estar en este lugar de mi vida, porque si eso hubiera sucedido hace tres años, cuando estaba en medio de mi horrible relación con mi cuerpo, habría sido realmente triste porque no comía; me estaba muriendo de hambre", precisó para Dazed en una entrevista.

La imagen que desató las críticas en octubre pasado

La fémina también reveló haber tomado pastillas para bajar de peso cuando apenas tenía 12 años, y es que desde siempre creyó que había algo malo con su físico; que una mujer como ella no podría tener éxito: "Recuerdo haber tomado una pastilla que me dijo que me haría bajar de peso y solo me hizo orinar en la cama, cuando tenía 12 años".

Tras preguntarle por la fotografía que se viralizó, y la que detonó muchos comentarios alrededor de su cuerpo, la ganadora del Grammy expresó que ha sido difícil tener que lidiar con su cuerpo: "Pensé que yo sería la único lidiando con mi odio por mi cuerpo, pero supongo que Internet también odia mi cuerpo. Así que creí que eso estaba bien".

Billie Eilish protagonizará la portada de la revista Vanity Fair en marzo; al respecto, Keziah Weir, de la misma publicación notó una ira generalizada que se dirige hacia los cuerpos de las féminas en internet, pues no importa si son delgados, robustos, diferentes, siempre son criticados, ante ello la cantante expresó: "Internet odia a las mujeres."

sn