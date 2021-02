¿Quién es David Albíter, el eliminado número 15 del reality?

David Albíter Alpízar se convirtió en el eliminado número 15 de MasterChef México. Tiene 26 años de edad y es del Estado de México. Desafortunadamente para él, salió del reality show sólo unas semanas antes de la final.

Perdió su lugar en MasterChef México tras perder el reto de eliminación ante Itzel, Meche y Rolando. Aunque el amor por la cocina lo motivó a participar en este programa, también buscaba conseguir dinero para poder someterse a una cirugía de corrección de columna vertebral.

Pero esta incapacidad no lo ha detenido y no lo acompleja. Incluso, él mismo se burla de este defecto en la columna y del hecho que no tenga pulgares en las manos. David es muy claro al respecto: "La discapacidad está en la mente”.

Este humor lo ha llevado a subirse a los escenarios de Satnd up de varias ciudades. Y en algunas rutinas hasta habla de él mismo y de sus limitaciones físicas.

"La vida tiene muchos sabores"

David ha reconocido que la vida tiene muchos sabores, que a veces es amarga, a veces es dulce, pero así debe ser. En todo momento enfrentamos cosas difíciles y hay que superarlas para poder valorar las bonitas. Por esa razón es que le gusta la cocina, porque hay muchos sabores y todos se pueden disfrutar.

Desde pequeño aprendió a cocinar y le encantó. Y aunque el resultado en MasterChef México no fue el que esperaba, siempre intentó demostrar que es capaz de hacer muchas actividades, demostrar que tiene talento y que su sazón puede impresionar hasta los paladares más exigentes.

