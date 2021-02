Mara Patricia Castañeda defiende a VICENTE FERNÁNDEZ tras acusaciones de acoso sexual

Mara Patricia Castañeda dejó claro que ella tiene muchas dudas sobre la acusación de acoso sexual de Vicente Fernández, por lo que no volverá a tocar el tema. Explicó que le causa mucha duda el porque se tardó tanto en denunciar y el hecho de hacerlo a pocos días de sacar su libro a la venta.

En las últimas semanas el 'Charro de Huetitán' se vio envuelto en un escandalo de acoso sexual, esto después de la denuncia por parte de Lupita Castro, quien decidió levantar la voz ante el abuso que sufrió, lo que levantó controversia en el mundo del espectáculo en México.

Castañeda no dudo en expresar su sentir sobre el tema, donde dejó claro que no hablará de eso, ya que el cantante "se sintió acosado" por la controversia y prefirió dar su versión de los hechos, esto debido a que el que nada debe, nada teme, es decir, que al considerar que es inocente, no tiene miedo de hablar del tema.

La periodista explicó que no volverá a buscar a Chente para hablar sobre las acusaciones de acoso sexual, ya que no entiende la acusación de la artista, quien se tardó mucho en hacer la denuncia y la hace a pocos días de lanzar un libro sobre el evento. Además de agregar que se debe poner un alto en el momento y no esperar tantos años.

"Como mujer le pones un alto en el momento y no te esperar tantos años. En ese momento te le vas, lo cacheteas, porque si a ellos no les da pena faltarte al respeto, por qué te va a dar pena decirles 'párale", le dijo a Eden Dorante en una entrevista.

En defensa de Vicente

La comunicóloga dejó claro que si Castro hubiera hecho la denuncia en su momento y no ahora, varios años después, hubiera logrado algo, pero para este momento no hay pruebas que comprueben la historia de la México-americana. De paso defendió al 'Charro de Huetitán' al comentar, "entonces lo que hizo como cantante ya no sirve, ahora es un violador o acosador".

dza