Estas 7 mujeres FAMOSAS y EXITOSAS decidieron no ser madres

La maternidad se ha vuelto un tema muy delicado, ¿ser mamá o no serlo?, pareciera que es un gran dilema para las mujeres, sin embargo, hay quienes desde muy jóvenes sueñan con ser madres y con el paso del tiempo ese sueño logran cumplirlo y a otras simplemente el instinto materno no llega a ellas, y ambos casos están bien.

Y es que ¿quién dijo que la maternidad era un requisito para ser mujer?Existen damas que simplemente decidieron no ser mamás por diversos motivos y seguramente tú que estás leyendo esto eres una de ellas o conoces a alguna dama que no desea ser mamá.

¿Cuántas mujeres han sido cuestionadas con gran asombro el por qué no quieren ser madres? Como si decidir no traer hijos al mundo estuviera mal.

Este tema ha llegado a todos los rincones de nuestro planeta, es por eso que a continuación te daremos a conocer 7 mujeres famosas que prefirieron no ser mamás por decisión propia y que no por eso dejaron de ser exitosas.

1.-Jennifer Aniston

En alguna entrevista la guapa protagonista de la exitosa serie “Friends” reveló que tal vez su propósito en esta vida no era procrear pues había otras cosas que quería hacer.

Foto: IG @jenniferaniston

2.-Cameron Diaz

Otra actriz exitosa que decidió no tener hijos por la sencilla razón de que no estaba preparada para cuidar otra vida además de la de ella misma y además reveló en alguna ocasión que no estaba destinada para ser mamá.

Foto: IG @cameron_diaz_p

3.-Oprah Winfrey

La periodista siempre ha estado segura que la decisión de no tener hijos fue lo mejor que pudo haber hecho pues su trabajo es tan demandante que seguramente la terminarían odiando .

Foto: IG @Oprah

4.-Kate del Castillo

La guapa mexicana que ha triunfado en Estados Unidos, ha tenido dos matrimonios y ha sido relacionada sentimentalmente con hombres famosos y guapos, pero simplemente quien dio vida a “Teresa Mendoza” en “La Reina del sur” ha declarado en varias ocasiones que “no se le antoja” tener hijos.

Foto: IG @katedelcastillo

5.-Daniela Romo

Otra excelente y exitosa actriz mexicana quien decidió que la maternidad no era para ella pues siempre pensó que convertirse en madre no era la absoluta realización para una mujer. Además la actriz ha señalado que tiene muchos sobrinos quienes la hacen inmensamente feliz.

Foto: IG @danielaromoweb

6.- Gaby Platas

La actriz, conductora y comediante fue contundente en su decisión de no ser madre, pues hace unos años entró por voluntad propia al quirófano para practicarse una cirugía en la que le impediría quedar embarazada, pues ella asegura que ya no hacen falta más personas en el mundo.

Foto: IG @gabyplatas

7.- Daniela Luján

A pesar de ser una joven actriz, decidió no ser madre pues ella piensa que no es una obligación de la mujer dar vida, además cuenta que actualmente se vive un momento muy difícil como para traer más niños al mundo, pues algunas mujeres toman muy a la ligera el tener hijos y no piensan en la situación económica que tienen y hasta en la parte emocional.

Foto: IG @lalujans

