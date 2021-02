ESPAÑA: En pleno programa en vivo de EL GRAN WYOMING, JORDI ÉVOLE se desmayó

El periodista Jordi Évole sufrió un ataque de cataplexia durante el programa La Sexta “El Intermedio” mientras daba una entrevista con el conductor de El Gran Wyoming. Jordi Évole se desmayó mientras hablaba de “Eso que tú me das”, el documental en el que entrevistó al cantante Pau Donés, líder de la banda Jarabe de Palo, días antes de su fallecimiento suscitado el año pasado.

Durante la plática hubo bromas que causaron las risas del periodista, hasta que de repente Évole se inclinó de una forma extraña y apoyó la cabeza sobre la mesa. El presentador solo dijo “¿Pero qué le pasa a este hombre?”, mientras seguía riendo.

Évole se desmayó

Después de unos momentos de confusión, se aclaró que Évole sufre cataplexia, una enfermedad que provoca la pérdida repentina del tono muscular. Évole explicó que el padecimiento está relacionado con la narcolepsia, para lo cual debe tomar medicamento.

“Es una enfermedad que cuando te ríes a veces pierdes el tono muscular. Yo me medicó, pero tú me haces gracias desde siempre. Es una enfermedad que sufre mucha gente y no me gustaría que nadie dijese ahora que estamos frivolizando sobre la enfermedad”, explicó el periodista español y apuntó que existen casos mucho más graves. La cataplexia está relacionada a esfuerzos físicos y reacciones emocionales como la risa, el llanto, la ira, el miedo, la sorpresa o la vergüenza.

Cuando ocurren este tipo de ataques, la persona sufre un ligero desmayo o mareo, como el caso del desmayo de Évole. Jordi Évole ha tenido casos parecidos en los que sufre un ataque en plena transmisión de televisión, el año pasado le ocurrió algo similar durante el programa “El Hormiguero”.

CHP