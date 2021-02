Por esta razón, a las protagonistas de Friends no le gustaba trabajar con Jean-Claude Van Damme

El actor Jean-Claude Van Damme fue una de las apariciones estelares que la famosa serie Friends tuvo a lo largo de sus diez temporadas, sin embargo, Van Damme destacó por no dejar la mejor impresión mientras trabajaba con Jennifer Aniston y Courteney Cox.

Van Damme tuvo un papel invitado en la comedia en el año 1996, interpretando una versión de sí mismo en "The One After the Superbowl: Part 2".

En el episodio, Mónica y Rachel se encuentran con Van Damme en un set de filmación; como resultado de un malentendido, ambas terminan peleando por la atención del actor. A pesar de que Phoebe hizo todo lo posible para hacerles notar que están siendo ridículas, la dupla pasa la mayor parte del episodio colocando a Van Damme en un pedestal. No es hasta que la estrella de Street Fighter sugiere un trío que ambas deciden dejarlo.

Las quejas sobre Van Damme

Con un vistazo al pasado, el director del episodio en cuestión reveló que Van Damme no fue exactamente amable durante su estadía en el set de Friends. Durante una entrevista con THR, Michael Lember recordó que el actor era bastante difícil de manejar; el director también confesó que Van Damme no estaba preparado y no era profesional.

Lo más preocupante, sin embargo, fue cuando Lembeck mencionó un incidente en el que el actor hizo sentir incómodas a Jennifer Aniston y Courtney Cox. El director explicó que en escenas extra, que no fueron emitidas en la transmisión original, Van Damme besa a Rachel y Mónica. La cita no fue tan sencilla, precisó Lembeck.

"¡No está preparado y es arrogante! Pero esta es la historia que quiero compartir: primero lo grabamos a él y a Jennifer. Luego ella se acerca a mí y me dijo: "Lem, Lem, ¿me harías un favor y le pedirías que no me meta la lengua en la boca cuando me esté besando?" Luego rodamos una escena más tarde con Courteney, quien vino caminando hacia mí y me dijo: "Lem, ¿podrías decirle que no me meta la lengua en la boca?" ¡No lo podía creer! Tuve que decírselo de nuevo, pero un poco más firme.”

Vale la pena señalar que ni Van Damme, ni ninguno de los miembros del cast de Friends, comentan sobre el incidente que describe Lembeck. Es posible que el director embellezca la historia o la recuerde de manera diferente. Pero, si se desarrolló de la manera que menciona Lembeck, sirve como un ejemplo bastante claro de cómo la dinámica de poder puede infiltrarse en cualquier interacción.

SN