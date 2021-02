Por crisis económica, actor Héctor Parra trabaja como REPARTIDOR de tamales: VIDEO

No cabe duda que la pandemia por el nuevo coronavirus ha afectado los bolsillos de varias personas del mundo del espectáculo, quienes han tenido que emprender en otros proyectos para lograr tener un ingreso.

Ahora, el caso que se viralizó fue el del actor, Héctor Parra, quien tras presentar presuntos problemas económicos se vio obligado a trabajar en algo completamente lejos de las cámaras de televisión.

¿De qué se trata?

Durante una entrevista con el programa de espectáculos "De Primera Mano", el actor confesó que la idea se le ocurrió a su hija y, con cuatro meses de existencia, ya es una empresa.

"A Dani (su hija) se le ocurrió hacer unos tamalitos los fines de semana, sacar una latina y vámonos de viaje. Yo tengo el orgullo de ser el jefe de repartidores, el puesto me lo dio ella", apuntó.

Finalmente, el actor se mostró bastante agradecido con la oportunidad, pues siempre se ha considerado una persona bastante servicial.

"A mí no me sorprende en nada, yo lo hago con mucho gusto, además es algo que a mí me gusta, me gusta atender, me gusta mucho ser servicial", señaló.