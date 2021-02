Galilea Montijo DEFIENDE a Irina Baeva y explota contra sociedad machista

Hace un par de días salió a la luz una entrevista que Jordi Rosado le hizo a la actriz rusa Irina Baeva quien rompió en llanto al revelar los ataques de los que ha sido víctima luego de haberse enamorado de Gabriel Soto, pues la ahora prometida del actor cuenta que recibió amenazas de muerte.

Ante esta situación la conductora del programa Hoy, Galilea Montijo defiendió a la actriz de origen ruso y explotó en contra de la sociedad machista quienes han condenado duramente a Baeva.

¿Qué dijo Gali?

Y es que Gali dio su punto de vista pues asegura que la sociedad es muy dura con las mujeres que sostienen una relación amorosa con hombres que tienen un pasado y que son divorciados o separados.

Pues la tapatía asegura que las mujeres son muy duras con las propias mujeres, mientras que a los hombres no se les juzga siendo que estos también tienen gran parte de la responsabilidad en este tipo de situaciones.

“Somos muy feas las mujeres contra las mujeres,a los hombres no les dicen nada, a ellos se les perdona todo. La mujer no se puede divorciar, no puede andar con alguien más joven, somos una sociedad muy fea”, dijo Galilea luego de ver las declaraciones de Irina Baeva.

Así mismo, Gali concluyó su participación sobre este tema, pidiendo que no escandalicen sus declaraciones puesto que es opinión personal respecto a la situación que vive Irina Baeva.