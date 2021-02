Así fue como Lalo Mora recibió vacuna contra Covid-19

Tras la pandemia por Covid-19, diversos países han buscado llevar lo más pronto posible las vacunas contra la enfermedad gestada en Wuhan, China, para cada una de las personas; en México se ha iniciado la vacunación contra el Coronavirus para los adultos mayores.

Tal es el caso de Lalo Mora, mejor conocido como “El Rey de Mil Coronas”, quien recientemente compartió que ya fue vacunado contra el Covid-19, en Los Ramones, Nuevo León, y que se encuentra agradecido al respecto.

Cabe señalar que dicho mensaje lo dio a conocer oficialmente a través de sus redes sociales, mismas donde le comenzaron a llegar miles de mensajes de felicitación por haber recibido la primera dosis de esta vacuna.

Lalo Mora venció la enfermedad

Además, el cantante aseguró tener la mejor disposición de hacer lo que sea necesario para no volver a padecer la enfermedad, por lo que además agradeció el trabajo del personal de salud que lo apoyó en todo momento.

"Querido público, para mí es un placer informarles que ya me aplicaron la vacuna en Los Ramones, Nuevo León. Gracias al personal de salud por todas las atenciones", mencionó.

Es de recordar que Mora se enfrentó al Coronavirus hace alrededor de seis meses, situación que lo llevó a estar al borde de la muerte y que mediante audiovisuales y fotografías siguió en contacto de sus miles de fans.

Ahora recibe la vacuna contra el Covid-19

Pero luego de batallar contra la enfermedad, el cantante logró salir adelante y venció dicho virus, por lo que se encuentra en casa enfrentándose a las secuelas que esta le ha dejado desde entonces.

"Para mi querido público que no me ha dejado de la mano nunca, para todos los que rezaron por mí, para todo México, para toda la humanidad, para nuestra madre tierra que nos reclama, y se han ido muchos, pero afortunadamente me dejaron a mí, tal vez todavía no pago lo que debo", dijo.

