Danna Paola revela cómo “se liberó” de su relación con Eleazar Gómez

Danna Paola reveló durante una entrevista cómo han sido sus relaciones amorosas y de qué manera “se liberó” del romance que mantuvo durante tantos años con el actor Eleazar Gomez, fue Durante un encuentro que sostuvo con el conductor Yordi Rosado, en donde la cantante se abrió de corazón y abordó temas muy personales que jamás había tocado.

De acuerdo con las declaraciones de la también actriz, ha tenido la fortuna de superar diversos obstáculos que se han presentado en su vida profesional como personal, y eso no excluye a aquellos temas relacionados con el amor, en donde aseguró que no ha tenido mucha suerte ya que en sus anteriores noviazgos las cosas no marcharon de manera favorable.

En concreto se refirió a su más reciente romance, sin embargo, destacó que todas estas experiencias le han servido para madurar como persona y poder trabajar este proceso mediante la música, creando y perfeccionando cada material que compone, pro lo que ahora se encuentra orgullosa de lo que ha conseguido alcanzar y se visualiza distinto con una pareja, pese a que en algún momento dejó de creer en el amor.

“Si no te han roto el corazón, no has vivido”

En el encuentro que sostuvo con el conductor Yordi Rosado en su canal de YouTube, Danna Paola reconoció que su vida amorosa ha sido complicada y que sí le han roto el corazón en más de una ocasión, la artista destacó que quien diga que no le han roto el corazón, no ha vivido, y reconoció que es una “super enamoradiza”, además que sus anteriores relaciones han sido largas; a la primera de seis años, le siguió otra de dos “y la última no sé ni cuánto duró porque nunca comenzó”, destacó la actriz.

De corazón abierto, Danna Paola destacó que en las relaciones siempre es ella la que da más de lo que recibe a cambio y sin revelar la identidad del personaje, habló de su primera relación, una que ahora solo queda en sus recuerdos más profundos: reveló que este romance fue un “fail total” y que la pasó muy mal, “horrible”. Señaló que aunque terminó de Manera fatal se pudo liberar tras seis años de relación.

En sus 25 años, Danna Paola destacó que solo ha tenido tres noviazgos formales y que tras estas experiencias hubo un momento en que dejó de creer en el amor, sobre todo después de la relación de dos años, la cual terminó en 2017 y la dejó deprimida. Este truene dio pie para que la artista creara dos de sus grandes éxitos musicales: Dos extraños y Sodio. Mientras que el término del romance más reciente la volvió “loca” y la hizo escribir su más reciente material musical: K.O., un álbum que sirvió como catarsis para la artista.

