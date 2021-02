Iron Maiden, Jay-Z y otros músicos competirán para entrar al Salón de la Fama del Rock & Roll en 2021

El Salón de la Fama del Rock & Roll Hall ya dio a conocer a los artistas nominados este 2021. Los ganadores tendrán un lugar en el museo, donde se inmortaliza a aquellas figuras célebres que crearon un hito en la industria musical. Mientras se anuncia a los elegidos, te presentamos a todos los nominados:

Por primera vez, siete celebridades competirán por ser incluidos en el recinto ubicado en Cleveland: la banda Foo Fighters (Dave Grohl ya está en el salón gracias a su trayectoria con Nirvana), The Go-Go’s, Iron Maiden, Carole King (como intérprete, anteriormente había sido incluida como compositora junto a Gerry Coffin.), Fela Kuti, Dionne Warwick y Jay-Z.

Otros más ya habían sido agregados en las boletas en ocasiones anteriores y en 2021 volverán a competir, se trata de Mary J. Blige, Kate Bush, Devo, LL Cool J, Tina Turner, New York Dolls, Todd Rundgren y Rage Against the Machine.

Para poder ser considerado al Salón de la Fama del Rock & Roll 2021, es necesario que el artista o banda haya lanzado su primer grabación comercial al menos 25 años antes de la nominación.

Las boletas serán enviadas a un cuerpo de votación internacional que está integrado por más de mil artistas, historiadores y miembros de la industria de la música quienes elegirán a los ganadores tomando en cuenta su influencia musical hacia otros creadores, su duración y profundidad de la carrera, el cuerpo de trabajo, la innovación y la superioridad en estilo y técnica.

Además, los fanáticos y melómanos también tienen la oportunidad de elegir a su músico preferido. Desde este 10 de febrero hasta el 30 de abril, podrán votar a través de este enlace. Los 5 más seleccionados, comprenderán una “boleta de los fanáticos” que se contará junto con las otras para escoger a los inducidos de 2021.

Noticias Relacionadas ¿Hermanas? Ángela Aguilar podría ser la doble de Selena Gómez y esta foto lo demuestra

Los nuevos miembros del Salón de la Fama serán anunciados en mayo y la ceremonia de incorporación se celebrará en el otoño de este año.

DFC